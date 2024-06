Morte Singh: indagato il titolare dell’azienda agricola di Latina per omicidio colposo

(PRIMAPRESS) - LATINA - La Procura della Repubblica di Latina ha inserito nel registro degli indagati il titolare dell'azienda agricola dove lavorava Satnam Singh, il cittadino indiano di 31 anni morto dopo essere stato vittima di un incidente mentre lavorava nel fondo dell'azienda ma senza essere in regola. Singh che era stato risucchiato da un trattore, aveva perso un braccio. L'imprenditore agricolo invece di accompagnare l'operaio in ospedale, lo ha abbandonato davanti a casa,lasciando il braccio amputato in una cassetta della frutta. Così ora è scattata l'ipotesi di omicidio colposo. I sindacati da categoria stanno già programmando scioperi e proteste anche se in questo sventurato caso non si può parlare semplicemente di incidente sul lavoro ma di una rete di illegalità molto più vasta. Una situazione sotto gli occhi di tutti ma finora senza soluzioni. - (PRIMAPRESS)