Morte Ramy: scontri con la Polizia di manifestanti a Roma ad un presidio di protesta. Lanciate bombe carta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scontri nel quartiere San Lorenzo a Roma tra manifestanti di centri sociali e Polizia dopo che era stato sciolto un presidio per Ramy, il ragazzo tunisino morto a Milano e per cui sono indagati due carabinieri di una pattuglia che secondo una documentazione video, avrebbero inseguito e tamponato il giovane è un suo amico. Questa sera dopo il lancio di bombe carta e fumogeni contro le camionette della polizia, le forze dell'ordine hanno reagito caricando i partecipanti al presidio per Ramy in corso a Roma. Gli scontri sono avvenuti in piazza dei Sanniti nel quartiere San Lorenzo. - (PRIMAPRESS)