Morte Chiara Jaconis: oggi l’autopsia. Indagata la famiglia del bimbo che avrebbe fatto cadere la statuetta

NAPOLI - Sono indagati i genitori del bambino che avrebbe fatto cadere la statuetta nei Quartieri Spagnoli a Napoli dove Chiara Jaconis transitava per poi morire dopo due giorni in ospedale per il trauma riportato. Per la turista 30enne che passava di lì insieme al fidanzato la situazione è apparsa subito grave fino all'altro ieri quando la giovane è spirata. La Procura ha ipotizzato l'omicidio colposo: la statuetta potrebbe essere sfuggita di mano al bambino. Gli avvisi ai genitori sono un atto dovuto per potere nominare i consulenti di parte, in vista dell'autopsia, in programma oggi. Ieri una fiaccolata molto partecipata.