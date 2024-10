Meteo: confermata allerta rossa in Veneto e arancione in Emilia Romagna ormai allo stremo

(PRIMAPRESS) - ROMA - È confermata l'allerta rossa meteo in Veneto e in buona parte della penisola dopo i danni di ieri sulle isole di Ischia e Capri. Il maltempo continua ad imperversare in Emilia Romagna che è in allerta arancione. Disagi anche in Lombardia e Sardegna. In Calabria è stato chiesto lo stato di emergenza: sulla regione è caduto ieri in meno di 12 ore l'equivalente del quantitativo medio di 5 mesi. Tra le zone più colpite il Lametino e il Catanzarese. La stessa precipitazione ha interessato la Sicilia: nel Messinese allagamenti, esondazioni e frane. - (PRIMAPRESS)