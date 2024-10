L’Eroica 2024: oggi il gran finale per la gara di cicloturismo toscana diventata un brand internazionale

(PRIMAPRESS) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA) - Si chiude oggi 6 ottobre, con i tre circuiti da 106, 81 e 46 chilometri, l'edizione 2924 de L'Eroica, la gara ciclistica che si corre tra i tornanti della Val D'Orcia e le strade bianche del senese con biciclette d'epoca. Un evento che è andato oltre la popolarità internazionale diventando un vero brand del cicloturismo mondiale. A correre oggi saranno circa 5mila ciclisti che uniti a quelli di ieri hanno portato questa edizione a superare i 9mila partecipanti con iscritti anche over 80 che non si sono fatti spaventare dai dislivelli del tracciato. A precedere il percorso degli 81 e dei 46 chilometri sarà la storica Fiat 1500 della Rai che per l'occasione è "tornata in servizio" grazie ad un accordo tra l'azienda radiotelevisiva e l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) per la conservazione e la tutela dei veicoli d'epoca che hanno fatto la storia della Rai. - (PRIMAPRESS)