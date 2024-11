Iran, nessuna condanna per la studentessa che si era spogliata all’Università di Teheran. I giudici: “Ha disturbi mentali”

(PRIMAPRESS) - IRAN - Non sarebbe stato formulato nessun atto di accusa della magistratura iraniana contro la studentessa che si era svestita rimanendo in slip e reggiseno all'università a Teheran.Secondo i giudici la ragazza avrebbe dei disturbi mentali e quindi non è stato ritenuto di doverla condannare per il gesto. "Considerando che è stata mandata in ospedale e si è scoperto che era malata, è stata riconsegnata alla famiglia". All'inizio di novembre,un filmato della studentessa è circolato online. Si vede la ragazza camminare vicino all'Università islamica Azad prima di spogliarsi fino alla biancheria intima. Per il ministro Simaei, che sovrintende alle università: "E'un atto immorale e insolito" - (PRIMAPRESS)