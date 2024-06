Industria nautica: The Italian Sea Group nomina presidente la manager del luxury retail, Simona del Re

(PRIMAPRESS) - MARINA DI CARRARA - The Italian Sea Group S.p.A., operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920, rende noto che a seguito della rinunzia all’incarico da parte di Filippo Menchelli e della mancata disponibilità a ricoprire l’incarico da parte di Massimo Bianchi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cooptare nel Consiglio di Amministrazione, Simona Del Re, nominandola Presidente della Società sino alla prossima Assemblea dei azionisti. Professionista dal profilo internazionale, Del Re vanta un’esperienza ventennale nel settore del lusso dalla moda al luxury retail fino allo yachting - avendo ricoperto posizioni manageriali di crescente responsabilità per prestigiosi brand globali come Gucci. - (PRIMAPRESS)