Governo, Meloni, Tajani e Salvini: schermaglie e idee non sempre eguali ma “si arriverà sino al 2027”

"Nessuno s'illuda che nel governo ci siano divisioni profonde. Ci sono idee diverse, non siamo un partito unico. Andremo avanti fino alla fine". Lo aveva detto là premier Giorgia Meloni e lo hanno ribadito Tajani e Salvini. Il vicepremiere e leader di FI Tajani, a margine dell'assemblea di Noi Moderati ha detto: "Il nostro compito è allargare i confini del Centrodestra. Dobbiamo andare ad occupare lo spazio enorme tra Meloni e Schlein",dice Tajani. Saluta l'ingresso di Noi Moderati nel Partito popolare europeo."Lieto che in Italia quest'area sia sempre più consistente. Non pensiamo a schermaglie di basso livello".

Stesso tenore di dichiarazioni per Matteo Salvini: "Questo è un governo in cui credo, che arriverà fino al 2027, nonostante il voto contrario su questo o quell'emendamento".Così il leader della Lega Salvini all'Assemblea di Noi Moderati. Sul segretario della Cgil: "Non tutela i lavoratori ma prepara il suo arrivo in Parlamento nella sinistra come hanno fatto tutti i predecessori alla guida della Cgil". "E' mio dovere intervenire per garantire il diritto allo sciopero, ma anche il diritto al lavoro, alla salute,allo studio per milioni di italiani", come venerdì, per ridurre i disagi.