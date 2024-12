Giornata Mondiale Diritti Umani, Mattarella: “Ancora violati ed abusati in molte parti del mondo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nonostante la Dichiarazione universale Onu firmata da moltissimi Paesi dopo la II Guerra, "i diritti umani continuano a essere minacciati e violati in diverse parti del mondo. Violenze e abusi su donne, bambini e i soggetti più fragili sono quotidiani, soprattutto dove sono in corso conflitti armati". E senza rispetto dei diritti "la pace è illusoria". Così il Presidente Mattarella nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Malgrado la Dichiarazione Onu,prosegue, "in alcuni Paesi le più elementari libertà sono brutalmente ignorate, e per- fino l'esercizio del voto è vanificato" - (PRIMAPRESS)