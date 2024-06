Giornata mondiale contro le droghe, Papa Francesco: “Gli spacciatori sono assassini”.

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa: spacciatori droga sono assassini "Non possiamo ignorare le intenzioni e le azioni malvagie degli spacciatori e dei trafficanti di droga: sono degli assassini". Così il Papa per la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di droga. "Una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzandone il consumo - questa è una fantasia - come è stato proposto, o già attuato, i in alcuni Paesi. Questa liberalizzazione fa sì che si consuma in più", ha af fermato Francesco in una piazza San Pietro gremita di fedeli. Un monito forte che arriva mentre le cronache riportano i risvolti dell'assassinio a Pescara del 16enne Thomas Luciani ucciso da due coetanei. - (PRIMAPRESS)