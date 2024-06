Funerali generale Graziano: oggi la camera ardente al Celio domani la messa funebre nella Chiesa Santa Maria degli Angeli di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le esequie del Generale Claudio Graziano, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, Presidente del Comitato militare dell'Unione Europea e Presidente di Fincantieri, saranno celebrate domani venerdì 21 giugno, alle ore 10:30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma. La celebrazione sarà officiata dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, S.E. Monsignor Santo Marcianò. La camera ardente sarà allestita presso il Policlinico Militare “Celio” di Roma nella Chiesa dedicata a Maria Salus Infirmorum e sarà aperta oggi 20 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 19:00.

il 72enne presidente della Fincantieri si è tolto la vita in un gesto estremo di solitudine dopo la scomparsa da un anno della moglie. In un biglietto le motivazioni. - (PRIMAPRESS)