Europei atletica: i numeri dell’evento e il medagliere azzurro che guida la leadership continentale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli Europei di Atletica a Roma hanno richiamato l'attenzione di oltre 4.7 milioni di telespettatori nella serata conclusiva ponendo l'evento tra i big-show sportivi dell'anno. Un evento di grande rilievo anche per l'incoming turistico con Roma e l'Italia al centro del mondo. La scelta di anticipare lo svolgimento degli Europei nella prima settimana di giugno li ha di fatto trasformati in un crocevia verso i Giochi Olimpici di Parigi, rendendoli sostanzialmente i Trials europei. Lo conferma la ricchezza di grandi prestazioni: gli Europei chiudono con 15 record dei Campionati, 47 record nazionali, 256 primati personali, numeri statistici straordinari.

Sono stati 1474 gli atleti in gara (754 uomini e 716 donne) sulla pista e le pedane dell’Olimpico e sulle strade di Roma, in rappresentanza di 48 federazioni europee, di cui 28 andate a medaglia e 35 finite tra le prime otto posizioni in almeno una finale. L’atletica azzurra domina il medagliere grazie alle 24 medaglieottenute, di cui 11 d’oro, acquisendo una posizione di leadership nel contesto dell’atletica europea. - (PRIMAPRESS)