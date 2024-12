Conflitto Russia-Ucraina: Mosca denuncia attacchi missilistici su Rostov con missili di costruzione americana

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia ha accusato l'Ucraina di aver lanciato "un attacco missilistico con armi occidentali di alta precisione contro l'aeroporto militare di Rostov". Il ministero della Difesa russo "ha stabilito che sono stati utilizzati sei missili balistici Atacms di fabbricazione americana". Due missili abbattuti e altri 4 deviati da sistemi di difesa. Feriti tra il personale dell'aeroporto. Il ministero della Difesa ha minacciato che "l'attacco con armi occidentali a lungo raggio non rimarrà senza risposta. Verranno prese misure appropriate".

In questo scenario, intanto, c'è la posizione dell'Ue che dà il via libera dei 27 Paesi al quindicesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca "Il pacchetto aggiunge altre persone ed entità all'elenco di sanzioni già esistenti e prende di mira entità in Russia e in Paesi terzi che contribuiscono indirettamente al potenziamento militare e tecnologico della Russia attraverso l'elusione delle retrizioni alle esportazioni". Sono incluse misure contro le flotte che sostengono la Russia.Si tratta di una cinquantina di navi. - (PRIMAPRESS)