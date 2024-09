Caso Viareggio: bracciale elettronico per Cinzia Dal Pino che ha ucciso con il suo Suv un rapinatore algerino

(PRIMAPRESS) - LUCCA - Cinzia Dal Pino, la 65enne commercialista e conosciuta gestrice di un noto stabilimento balneare di Viareggio, accusata di aver travolto con il suo Suv, uno scippatore algerino che le aveva rubato la borsa resterà agli arresti domiciliari. Lo ha disposto il Gip di Lucca dopo aver esaminato i video che riprendevano la scena. La donna ha rincorso con il suo suv e investito per 4 volte lo scippatore fino a ridurlo in fin di vita. ucciso. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il Gip ha deciso per i domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. - (PRIMAPRESS)