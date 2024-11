Caso Pozzolo: il Gup di Biella ha rinviato a giudizio il deputato di FdI per lo sparo di Capodanno

(PRIMAPRESS) - BIELLA - Emanuele Pozzolo, il deputato di FdI, attualmente sospeso dalla direzione nazionale del Partito, è stato rinviato a giudizio per l'episodio dello sparo, la notte di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza (Biella). E' stato rinviato dal Gup Francesca Tortora per due dei cinque capi di imputazione, quelli relativi al porto di arma da collezione e ai proiettili ad espansione. L'udienza del processo è stata fissata per il 25 febbraio."Cadono le accuse di lesioni e l'omessa custodia dell'arma con esplosinoi pericolose", ha commentato l'avvocato difensore di Pozzolo. - (PRIMAPRESS)