Canone Rai: dopo la bocciatura dell’emendamento è gelo nella maggioranza e la Schlein attacca: “Sono allo sbando”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul taglio del canone Rai è scontro in maggioranza. "Emendamento della Lega bocciato per i voti di Forza Italia, che ha votato contro come le opposizioni. La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti". Così la segretaria del Pd Schlein, sulla bocciatura dell'emendamento leghista per il taglio del canone Rai. "Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese. E intanto non si occupano della salute e dei salari, dei problemi concreti degli italiani",sottolinea Schlein.

L'emendamento proposto dalla Lega, in Commissione Bilancio al Senato sul taglio del canone Rai:12 i voti contrari, 10 a favore. Forza Italia ha votato con le opposizioni. "Abbassare il canone è da sempre un obiettivo non della Lega ma del centro- destra. Spiace che per FI non sia così, ma nessuno scontro", dice Salvini. Fonti di Palazzo Chigi dicono: "Il governo è impegnato nel sostegno a famiglie e imprese.L'inciampo della maggioranza sul canone non giova a nessuno". - (PRIMAPRESS)