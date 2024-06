Campagna elettorale: scontro a distanza Meloni-Schlein. La leader del Pd: “Vede film di un altro paese”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La campagna elettorale, alle ultime battute, alza i toni tra la premier Meloni e la leader dell'opposizione. Schlein: "Meloni cancella le libertà" "Faccio fatica a capire che lingua parla Giorgia Meloni,che film vede.Vede un altro Paese". Così la segretaria del Pd Schlein replica alla leader FdI,che dal palco di Roma l'ha chiamata in causa. "L'altro giorno mi ha attaccata dicendo che la sinistra cancella l'identità. Ho risposto che il governo sta cancellando la libertà delle persone",dice Schlein. "Se hai un salario, non riesci a pagare l'affitto,a curarti, non hai piena libertà. C'è una gigantesca questione sociale che Meloni elude con armi di distrazione di massa".

"Elly Schlein,condividi o no che io non sia una leader democratica,come ha detto il candidato alla Commissione Ue Schmit?".Così Giorgia Meloni al comizio di FdI per le Europee. "Fornite alibi agli estremisti per odio politico". "In Europa vogliamo portare il modello del centrodestra in Italia. Mai con le sinistre".Fa appello al voto:"E'un pun- to di svolta maledettamente importante, un referendum tra due visioni opposte. Da una parte un'Europa ideologica, tecnocratica.Dall'altra,la nostra Europa, fiera, che non dimentica le sue radici" - (PRIMAPRESS)