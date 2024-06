Camera Deputati: oggi la premier Meloni riferisce in aula in vista del Consiglio Ue su Ucraina e nuove nomine

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi Mercoledì 26 giugno, alle ore 9, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno. Meloni riferirà sulle posizioni rispetto alla prima questione all'ordine del giorno per i leader dei 27 paesi membri dell'Unione: l'Ucraina.

Di fronte alla recente escalation da parte della Russia e agli attacchi intensificati contro i civili e le infrastrutture critiche, i leader discuteranno del sostegno globale dell’UE all’Ucraina, in particolare del sostegno militare. In questo contesto si discuteranno delle iniziative lanciate dagli Stati membri in materia di munizioni e missili e del sostegno nell'ambito del Fondo europeo per la pace.

I leader dovrebbero inoltre discutere i progressi nell’utilizzo dei beni congelati della Russia per sostenere l’Ucraina e la sua ricostruzione. Affronteranno inoltre il percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE, in vista della prima conferenza di adesione del 25 giugno 2024.

Naturalmente nei due giorni di lavori si definiranno anche le nomine già concordate per il rinnovo alla presidenza del Consiglio Europeo ad Ursula von der Leyen e ad Antonio Costa e Kaja Kellas.