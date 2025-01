Brescia: evasione fiscale, sequestro della GdF per oltre 2,2 mln di euro ad una impresa di capitali cinese

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Cinque denunciati a Brescia e un sequestro preventivo di beni per 2,2mln di euro per evasione fiscale. E' il bilancio di un'indagine della Gdf coordinata dalla Procura della città lombarda. Gli accertamenti hanno interessato una società di capitali,gravata da debiti tributari, gestita da cinesi e operante nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso. La società avrebbe ceduto in poco tempo due volte i principali asset a società intestate a soggetti di comodo.L'accusa è di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. - (PRIMAPRESS)