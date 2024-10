Bikejoring: in bici e cani da slitta per rievocare la “Corsa del siero” allo Sporting Club Monterosa di Novara

(PRIMAPRESS) - NOVARA - Si chiama sleddog ed è una disciplina sportiva nata in Alaska ma in origine era solo l'esigenza di muoversi sulle piste nevose. Lo Sporting Club Monterosa di Novara rievocherà una storia che risale alla leggendaria “Corsa siero del 1925”, nota anche come la Grande Corsa della Misericordia, in cui le squadre dicani da slitta hanno permesso il trasporto del siero di antitossina della difterite in condizioni estreme, per oltre 700 miglia, per salvare la città “Nome” in Alaska da un’epidemia. E’ la storia del musher Leonhard Seppala e del suo cane leader Togo. 20 squadre parteciparono alla staffetta del siero del 1925. 19 squadre percorsero in media 50 chilometri ciascuna. Una ne percorse addirittura 425, quella di Seppala e del suo leader Togo. Nel 2011 il settimanale Time dichiarò Togo “l’animale più eroico di tutti i tempi”.

Per rievocare l’emozione di quella corsa il prossimo 2 e 3 novembre allo Sporting Club Monterosa Novara si ritroveranno team internazionali e nazionali in tutte le categorie dryland, seconda specialità delle competizioni di sleddog, Kart guidati da quattro, sei e otto cani, bikejoring e canicross, si sfideranno su percorsi di sterrato. Nel corso dell’evento sportivo saranno assegnati due trofei speciali: il “Trofeo Axaeco” e “Trofeo Ravenol Italia”.

Previsto anche uno spazio dedicato alla happy dog. Un’attività aperta a tutti coloro che volessero, per la prima volta, provare l’entusiasmante disciplina del canicross, su un percorso di 3 km. Una sfida che coinvolge, in totale sinergia, il conduttore e il nostro amico a 4 zampe, uniti per arrivare insieme al traguardo. Parteciperanno all’evento campioni da tutto il mondo che si sfideranno nelle varie discipline, tra questi Alens Zvilna dalla Lettonia, medaglia d’argento al mondiale in Svezia e a Leipa nel 2023 e Indrė Daujoutienė pluricampionessa del mondo, Lazaro Martinez dalla Spagna, tre volte campione del mondo e 2 volte campione della World Cup, Roderick Maqua dal Belgio campione del mondo nel canicross e dog scooter e la vice campionessa del mondo dalla Slovenia Pšenica Kovačič e l’italiana Nabila Spampanato campionessa del mondo nella categoria 4 cani nel 2022 ad Östersund e vicecampionessa del mondo ad Asarna del 2023. - (PRIMAPRESS)