Autonomia differenziata, Castellone (M5S): "Raggiunte 350 mila firme per il referendum abrogativo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Sono oltre 350 mila le firme raggiunte per il referendum contro l’autonomia differenziata in meno di una settimana. La volontà dei cittadini è chiara: l'Italia non si spacca. Viva la partecipazione. Viva l’Italia unita. Avanti così" - lo scrive su X la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.

Il tetto da raggiungere per l'abrogazione di una legge deve essere firmato da almeno 500 mila cittadini. Ma ricordiamo di che cosa si tratta. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 26 giugno scorso e riguarda l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In sostanza si tratta di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. Ma che cosa non convince l'opposizione a partire dal M5S che ha proposto il referendum abrogativo? La disparità che si potrebbe creare tra regioni e regioni creando una forte forbice sociale. - (PRIMAPRESS)