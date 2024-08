Angelus, Papa: “MediOriente, che il conflitto non si estenda di più e si riprenda il dialogo”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco all'Angelus ha espresso la "preoccupazione" per il Medio Oriente, auspicando che il conflitto "già particolarmente violento e sanguinoso non si estenda ancora di più". In particolare, Bergoglio ha sottolineato che "gli attacchi, anche mirati, non possono essere la soluzione, non aiutano a percorrere il cammino della giustizia, della pace, ma generano ancora più odio e vendetta". "Basta,non soffocate la parola di Dio della pace", "si riprenda il dialogo perché cessi il fuoco a Gaza e si liberino gli ostaggi". - (PRIMAPRESS)