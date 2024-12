Addio al giornalista Angelo Raffaele Amelio (64). Il cordoglio della Rai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cordoglio della Rai per la prematura scomparsa di Angelo Raffaele Amelio (64), storico autore Rai e giornalista di Rainews 24. Ad annunciarlo, in una nota, è stata Unirai che ha espresso vicinanza alla famiglia del collega. Amelio è stato ideatore dei programmi “Sabato24” e “Specchio dei Tempi”. "Giornalista esperto, votato al lavoro, dotato di un’etica e di una dedizione ammirevoli che lo rendevano un esempio nel servizio pubblico", si legge nel comunicato dell'organizzazione sindacale. Amelio era "malato da poco tempo", riferiscono i colleghi, che lo ricordano con grande affetto per il suo lavorare con il sorriso. - (PRIMAPRESS)