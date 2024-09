Addio a ‘Sol’ Bamba (39) il calciatore ivoriano che aveva militato anche nel Palermo. Stroncato da un linfoma

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto a soli 39 anni l'ex difensore ivoriano Souleymane 'Sol' Bamba. Ne danno notizia i club di calcio in cui ha militato, tra cui il Palermo. La società rosanero "con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa" del giocatore, si legge sull'account X della squadra. A Bamba era stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin nel 2021 mentre era al Cardiff City; guarito dopo un ciclo di chemioterapia era tornato a giocare per il club gallese. - (PRIMAPRESS)