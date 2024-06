A Milano e Napoli è caccia a due pirati che hanno investito un rider e travolto una ragazza in kajak

(PRIMAPRESS) - MILANO/NAPOLI - Due vittime oggi della pirateria stradale e nautica. Un uomo di 34 anni è morto in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto pirata alla periferia di Milano. Stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l'uomo,un rider di nazionalità pakistana, che era in bicicletta, è stato tamponato da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso.La vettura è stata ritrovata nelle vicinanze. Sono in corso le indagini per individuare il conducente al momento dell'incidente, che non risulta il proprietario dell'auto. A Napoli, invece, è morta una donna 30enne che era a bordo di un kayak all'altezza di Mergellina, insieme ad un ragazzo che è stato soccorso da un diportista dopo che la piccola imbarcazione è stata travolta da un motoscafo di cui si sono perse le tracce. Il corpo della donna è stato ritrovato dalla Guardia Costiera circa mezzo miglio dal luogo dell'impatto. Sotto choc il ragazzo. Ora è caccia al pilota del motoscafo. - (PRIMAPRESS)