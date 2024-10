Ucraina: arrivo del Segretario di Stato Usa Austin a Kijev ma senza armi di lunga gittata

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il segretario di Stato Usa alla Difesa Austin è arrivato a Kiev, all'indomani della nuova richiesta del presidente ucraino per avere armi contro Mosca. Ma secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, tuttavia, il capo del Pentagono non sarebbe arrivato per soddisfare la richiesta di armi di lungo raggio. Anche se Austin è latore di "un messaggio di forte impegno per lo sforzo bellico ucraino".

Intanto nella notte alcuni drini di Kiev sono finiti contro un deposito russo di esplosivi a 900 km dal confine. Mosca ha risposto con raid su Kharkhiv provocando 12 feriti. - (PRIMAPRESS)