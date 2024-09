Singapore, ultima tappa del viaggio del Papa: “Tutelare la dignità dei lavoratori migranti”

(PRIMAPRESS) - SINGAPORE - Pragmatismo ed esaltazione del merito non legittimino "l'esclusione di coloro che si trovano ai margini dei benefici del progresso".Così Papa Francesco alle autorità di Singapore, dove si trova per l'ultima tappa della sua visita apostolica. Il Pontefice ha auspicato "che venga prestata particolare attenzione ai poveri e agli anziani", che sia tutelata "la dignità dei lavoratori migranti". La scintillante e tecnologica Singapore, tra i più importanti centri della finanza internazionale, mostra un volto completamente diverso uscendo dal centro della città-stato dove gli immigrati che vi lavorano vivono in comunità prive di ogni servizio.

Durante la cerimonia di benvenuto nella Parliament House è stato intitolato al Papa un nuovo ibrido di orchidea bianca - (PRIMAPRESS)