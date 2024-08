Qatar: ancora una giornata di incontro oggi tra i mediatori per una tregua tra Israele ed Hamas

(PRIMAPRESS) - QATAR - Ancora una giornata di incontri tra i mediatori internazionali di Stati Uniti, Qatar ed Egitto che già ieri avevano tenuto un round di colloqui per una soluzione di tregua nel conflitto tra Israele e Hamas e ad assicurare il rilascio di decine di ostaggi. Gli incontri si basano su un potenziale accordo visto come la migliore speranza di scongiurare un conflitto regionale ancora più grande.

Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto hanno incontrato una delegazione israeliana in Qatar mentre il bilancio delle vittime palestinesi della guerra durata più di 10 mesi ha superato quota 40.000, secondo le autorità sanitarie di Gaza. Hamas, che non ha partecipato direttamente ai colloqui di giovedì, accusa Israele di aggiungere nuove richieste a una proposta precedente che aveva il sostegno degli Stati Uniti e della comunità internazionale e che Hamas aveva accettato in linea di principio.

Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha definito i colloqui un passo importante e ha detto che si prevede che si protrarranno fino a tutt'oggi. Il rappresentante Usa ha riferito che c'è ancora molto lavoro da fare data la complessità dell'accordo e che i negoziatori si stanno concentrando sulla sua attuazione.

Intanto, peró, questa mattina nella Striscia di Gaza è scattato un ordine di evacuazione per i palestinesi nel nord di Khan Younis e nell' est di Deir al-Balah: lo ha disposto l'Idf "a causa dei numerosi atti di terrorismo e dello sfruttamento della zona umanitaria per attività terrori- stiche e lancio di razzi". In pratica, diversi quartieri nel nord di Khan Younis non saranno più conside- rati parte della zona umanitaria, per- ché l'Idf intende operare lì contro le attività di Hamas. - (PRIMAPRESS)