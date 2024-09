Migranti, Starmer: “Aperto ad un accordo come Italia-Albania per riduzione dei flussi in Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Occorre intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani, unire le forze" e "massimizzare la collaborazione". Così la premier Meloni dopo l'incontro con il primo ministro del Regno Unito, Starmer, a Roma. Sul tema migranti "siamo d'accordo anche sul fatto che non bisogna avere timori di esplorare soluzioni nuove", ha aggiunto."Abbiamo parlato del protocollo Italia-Albania, su cui il governo britannico pone molta attenzione". Con la Gran Bretagna avvieremo una relazione strategica per "garantire sicurezza e prosperità". Il primo ministro inglese ha confermato il sui interesse alle politiche e strategie messe in atto dall'Italia per ridurre l'immigrazione irregolare. Starmer ha detto di voler comprendere come l'Italia sia riuscita ad ottenere Le "drastiche riduzioni del numero di migranti che attraversano il Mar Mediterraneo verso l'Italia. Sono qualcosa che il governo vuole capire" - ha aggiunto il primo ministro. Sir Keir ha indicato di essere aperto a perseguire un accordo simile all'accordo sull'immigrazione dell'Italia con l'Albania, in base al quale i richiedenti asilo saranno trattenuti nello stato balcanico mentre le loro richieste vengono elaborate. - (PRIMAPRESS)