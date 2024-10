Respingimento migranti: il primo piccolo carico della nave Libra diretto all’hotspot dell’Albania

(PRIMAPRESS) - ALBANIA - In queste ore sono in atto primi respingimenti di migranti con il protocollo del 2023 messo a punto da Italia ed Albania. La nave Libra della Marina Militare è partito da Lampedusa con 16 migranti a bordo e arriverà domani all'hotspot albanese. Il numero esiguo di passeggeri ha già fatto scattare la polemica su un investimento che non sembra essere proporzionato all'efficacia dell'azione messa in atto dal governo Meloni con il presidente Begaj. Ma è prematuro tirare le somme dell'accordo.

A bordo del Libra sono tutti maschi adulti, come prevede il protocollo siglato nel 2023, non vulnerabili e provenienti da paesi considerati sicuri, in questo caso Egitto e Bangladesh. I migranti facevano parte di un gruppo più numeroso che si trovava su due barchini partiti dalla Libia e tratti in salvo due notti fa in acque internazionali, ma in area Sar italiana, dalle motovedette della Guardia costiera. Donne, minori e persone vulnerabili sono stati portati a Lampedusa, mentre i sedici rimasti sono stati trasferiti a bordo della Libra in attesa al largo dell’isola siciliana. Una volta giunti nell’hotspot di Schengjin, nel nord dell’Albania, verranno completate le procedure di identificazione e le visite mediche. Da mercoledì mattina, quando è previsto l’arrivo, la sezione immigrazione del tribunale di Roma avrà 48 ore di tempo per confermare il provvedimento di fermo firmato dal questore di Roma. - (PRIMAPRESS)