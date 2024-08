Medioriente: cresce la tensione alla Casa Bianca per l’attacco di Iran e Hezbollah ad Israele

(PRIMAPRESS) - USA - A Washington c'è tensione per l'incertezza di un probabile attacco dell'Iran e degli Hezbollah come risposta all'uccisione nei giorni scorsi di uno dei capi politici di Hamas. L'attacco contro Israele è stato promesso solennemente nel giorno della sepoltura del leader di Hamas. Il team di sicarezza nazionale della Casa Bianca avrebbe detto al presidente Biden e alla sua vice Harris, secondo quanto riportato da un funzionario statunitense citato dal Times of Israel, che i rapporti indicano la previsione di una rappresaglia a breve per le uccisione di Ismail Haniyeh,e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr, ma non ci sono dettagli precisi ed attendibili. Biden intanto assicura: "Gli Usa sono pronti a difendere Israele e le nostre truppe". - (PRIMAPRESS)