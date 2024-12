Manovra economica: oggi il voto di fiducia alla Camera. Lunedì il provvedimento in Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - La manovra economica approdata in Aula dovrà essere sottoposta al voto di fiducia posto questa mattina alle 11 con l'avvio della 'chiama' con le dichiarazioni di voto che partiranno dalle 9:30.

L’assemblea approverà la nota di variazione di bilancio stilata dal Cdm tra le 20 e le 21.30: una mini-deroga alla regola che dispone un periodo minimo di 24 ore tra la richiesta della fiducia e la 'chiama'. Il provvedimento sarà in Senato lunedì: l'approvazione definitiva il 28 dicembre. A Montecitorio l’iter in aula della legge di bilancio è iniziato nel caos. La seduta, convocata per le otto di ieri mattina, era stata subito sospesa: nessun rappresentante del governo si è presentato nell’emiciclo di Montecitorio. Una gravità inaudita avevano commentato i gruppi dell’opposizione fino alle scuse per l’assenza dell’esecutivo. - (PRIMAPRESS)