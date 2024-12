Legge di Bilancio 2025: sarà in vigore da domani 1º gennaio. Ieri sera la firma di Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da domani 1º gennaio sarà in vigore la Legge di Bilancio 2025. Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il provvedimento dopo il via libera definitivo da parte del Parlamento. La Manovra sarà dunque in vigore ad inizio d'anno dopo il tour de force iniziato alla Camera prima di Natale per poi essere approvata dal Senato lo scorso 28 dicembre, in seguito al voto di fiducia chiesto dal governo ma tra le polemiche dell'opposizione per il breve tempo concesso per analizzare in dettaglio il provvedimento che nelle dichiarazioni di voto del Centrosinistra era stato criticato, tra l'altro, per l'incongruità dei fondi destinati alla Sanità. - (PRIMAPRESS)