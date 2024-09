Honduras, la presidente Xiomara Castro denuncia il pericolo di un golpe orchestrato dal cognato

(PRIMAPRESS) - HONDURAS - La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha denunciato un "colpo di Stato" in corso, dopo la pubblicazione di un vecchio video in cui si vedeva suo cognato incontrare capi di cartelli di droga nel 2013 chiedendo contributi per la sua campagna elettorale di quell'anno. Un pericolo di golpe che potrebbe riemergere in qualsiasi momento. "Confermo che la pace e la sicurezza interna della Repubblica sono a rischio a causa di un nuovo colpo di Stato che il popolo deve fermare", ha detto la presidente di sinistra alla radio e alla televisione, - (PRIMAPRESS)