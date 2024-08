Gaza: pressione IDF su Khan Younis. Hamas chiede di applicare la tregua suggerita da Biden

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'accordo per un cessate il fuoco a Gaza "è ancora possibile". Lo ha detto ieri Joe Biden in un'intervista alla Cbs registrata prima della dichiarazione con- giunta con Egitto e Qatar che invitava Hamas e Israele a tornare al tavolo delle trattative. E questa mattina, dopo che le forze israeliane hanno tenuto sotto il fuoco Khan Younis nella Gaza meridionale con decine di migliaia di palestinesi in fuga dalle zone orientali senza cibo, acqua o riparo, è la stessa Hamas a chiedere agli Stati Uniti, al Qatar e all'Egitto di presentare un piano per attuare la proposta di cessate il fuoco. Ma non nuove ipotesi di tregua ma quella già avanzata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, invece di tenere "altri round di negoziati" e discutere nuove proposte per Gaza. I dati dell'Ufficio centrale di statistica palestinese mostrano che le forze israeliane hanno ucciso l'1,8 percento della popolazione della Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Circa il 75 percento delle vittime aveva meno di 30 anni. In sostanza sparirà una intera generazione di palestinesi con il perdurare di questo conflitto. - (PRIMAPRESS)