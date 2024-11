Gaza: nel 4º giorno di tregua in Libano, sulla Striscia gli attacchi israeliani causano 17 vittime

(PRIMAPRESS) - GAZA - Almeno 23 persone sono state uccise dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza dall'alba, tra cui 17 a Gaza City, una a Jabalia e cinque (tra cui tre operatori umanitari della World Central Kitchen) a Khan Younis, secondo quanto riferito da alcuni media sul campo..

La fame e la sofferenza tra i palestinesi a Gaza hanno raggiunto livelli "catastrofici" riporta l'ufficio stampa governativo del territorio assediato.

Mentre il cessate il fuoco in Libano entra nel quarto giorno, il capo di Hezbollah Naim Qassem ha dichiarato una "vittoria divina" nella guerra del suo movimento con Israele. Un tempo per riorganizzarsi ma che non sembra essere la premessa per un accordo di pace definitivo. - (PRIMAPRESS)