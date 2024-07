Future Forward: è record di fondi Dem per Kamala Harris. La sua corsa alla Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - USA - È subito record di donazioni per Kamala Harris, la candidata per la corsa alla Casa Bianca dopo la rinuncia a sorpresa del presidente Joe Biden ancora costretto a casa per aver contratto il Covid. Future Forward, il super Pac di punta nato per appoggiare la campagna Biden- Harris,ha ricevuto impegni per 150 mln di dollari da parte dei principali donatori democratici nelle 24 ore dopo che il presidente ha annunciato il ritiro dalla corsa. Future Forward avesva già a disposizione 122 milioni di dollari alla fine di giugno. Ma ora sono piovuti altri 81 milioni di dollari spingendo anche quei sostenitori che si erano mostrati contrari ad una ricandidatura di Biden per troppa anzianità.

"L'eredità e i risultati di Joe Biden sono senza pari nella storia moderna", così ha detto Kamala Harris parlando ieri alla Casa Bianca in un evento pubblico per la prima volta dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale, lodando "l'onestà e l'integrità" del presidente e dicendosi grata per il suo lavoro. "Il presidente Biden si sente molto meglio e si sta riprendendo velocemente dal Covid", ha detto Harris. Ma nel suo intervento non ha fatto alcun riferimento al suo nuovo ruolo perchè in questa occasione sarebbe stato inopportuno. Ma la Harris poco dopo l'annuncio del ritiro di Biden non si era tirata indietro dal dire che si sarebbe impegnata per vincere la sfida con Trump. Se così fosse sarebbe la prima donna afroamericana a diventare Presidente degli Stati Uniti d'America.