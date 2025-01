Forum Economico Davos, Milei spara a zero sull'agenda Woke: "E' un virus mentale"

(PRIMAPRESS) - DAVOS (SVIZZERA) - Se nei giorni scorsi il Forum economico internazionale di Davos aveva fatto itendere che dalle guerre in atto e l'elezione di Trump hanno profondamente cambiato gli assetti geopolitici e tracciato nuove alleanze, oggi nel cantone svizzero è arrivata la conferma con le dichiarazione del presidente argentino Milei.

"Non mi sento solo. Il mondo ha abbracciato l'Argentina... Ho trovato compagni in tutti gli angoli del pianeta, dal meraviglioso Elon Musk alla mia cara amica Giorgia Meloni, da Bukele in El Salvador a Orban in Ungheria, da Netanyahu in Israele a Trump negli Usa". Così il presidente argentino Milei a Davos,dove ha attaccato "l'agenda woke" (inclusività e giustizia sociale) che ha definito "un cancro", "un virus mentale" del nostro tempo. "Forum come questo sono stati protagonisti della sinistra agenda woke" che fa danni all'Occidente, ha detto. E anche questo è un segnale di come il mondo economico si sta impadronendo di quello sociale. I big dell'Hi-Tech non solo sono saliti sul carro di Trump con Elon Musk in testa ma stanno avversando le politiche sociali dell'agenda DEI (Diversità, uguaglianza ed inclusione) che negli anni passati si stava tentando di far etrare nei piani industriali delle big-company mondiali. Ma ora da Google a Microsoft, da Tractor Supply a Zoom si stanno levando le voci che che non solo queste politiche sono troppo ideologiche ma anche costose. - (PRIMAPRESS)