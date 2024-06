Europee: Le Pen stravince e Macron scioglie il Parlamento: “Vi restituisco il vostro futuro”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dopo il risultato delle europee in Francia, che vedono stravincere il partito di Le Pen, Macron scioglie il Parlamento e convoca nuove elezioni il 30 giugno e il 7 luglio. "La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara per agire nella serenità e nella concordia", ha affermato in uno storico messaggio alla Nazione."La vittoria dell'estrema destra non è un buon risultato per i partiti che difendono l'Europa", ha sottolineato."Vi restituisco la scelta del vostro futuro", chiude,"E' un atto di fiducia". - (PRIMAPRESS)