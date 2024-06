Europee: ecco la posizione dei partiti nella quarta proiezione. Le dichiarazioni dei leader

(PRIMAPRESS) - ROMA - La quarta proiezione dello scrutino del voto europeo vede Fratelli d'Italia al 28,9%, il Partito Democratico 24,5%, il Movimento 5 Stelle 10,5%, Forza Italia-Noi Moderati-Ppe 9,2%, la Lega Salvini Premier 8,5%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,8% Stati Uniti d'Europa 3,9%, Azione Siamo Europei 3,2% Pace Terra Dignità 2,2%, Libertà Cateno De Luca 1,1% e Alternativa popolare 0,4% Altre 0,8% ore.

Ecco le dichiarazioni dei leader dei partiti. Tajani (Forza Italia): "Siamo vicini all'obiettivo prefissato, ci conferma che alle elezioni politiche puntiamo a raggiungere quota 20%". Così il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, commenta i dati delle elezioni "Siamo molto soddisfatti del risultato che si sta prefigurando", aggiunge Tajani. "Sono felice che Forza Italia abbia fatto questo regalo a Silvio Berlusconi. Dedichiamo a lui questo risultato che ci incoraggia ad andare avanti".

Conte (M5S): "Risultato molto deludente. I giudizi dei cittadini sono inappel- labili. Avvieremo una riflessione in- terna per capire le ragioni di un ri- sultato che non è quello che ci aspet- tavamo. I nostri europarlamentari saranno assolutamente coerenti rispetto agli impegni presi in campagna elettorale".

Schlein (Pd): "E' un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dal- le politiche, la distanza da Fdi si re- stringe". Così la segretaria Pd Elly Schlein al Nazareno commenta i risultati parziali del suo partito che viene stimato in- torno al 24,5%. Il "voto delle forze di opposizione - ha aggiunto - supera quelle di governo", perciò "continueremo ad essere testardamente unitari". La "campagna palmo a palmo sul territorio e una squadra forte e plurale hanno premiato".

"Grazie. Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politi- che". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affida ai social un primo commento sui dati delle elezioni europee che vedono il suo partito al 28,9%.

Salvini: "Ci davano per morti invece siamo vivi e vegeti". Così il leader della Lega, Salvini commenta i risultati parziali del suo partito che viene stimato intorno all'8,5%. Coloro che erano "dubbiosi di avere in squadra il generale Vannacci hanno a- vuto una risposta del popolo, che ha sempre ragione nel bene e nel male" ha aggiunto. Entro l'autunno "si terrà il congresso federale della Lega, ha poi detto Salvini. "Se confermiamo il dato delle politiche, vuol dire che chi non ha mai mollato ha fatto bene". - (PRIMAPRESS)