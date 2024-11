Cop29: impegno per il clima da 300 mld dell’UE al summit di Baku ma accordi in salita

(PRIMAPRESS) - BAKU (AZERBAIGIAN) - L'Unione Europea è a favore della crescita dell'impegno finanziario dei paesi sviluppati a favore di quelli più poveri fino a 300 miliardi di dollari l'anno. Lo riferiscono fonti all'interno delle delegazioni negoziali alla Cop29 in corso a Baku. Tale offerta rappresenta un passo avanti rispetto ai 250 miliardi di dollari all'anno, cui si fa riferimento nella bozza in esame la quale viene contestata dai paesi meno sviluppati. La conferenza sul clima andrà avanti anche oggi ma un accordo non sembra probabile. - (PRIMAPRESS)