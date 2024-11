Cop29: da oggi al 21 novembre Baku sarà l’hub per il 6º “Capacity Building” del clima

(PRIMAPRESS) - BAKU (AZERBAIGIAN) - La quarta giornata di Cop 29, il summit sul clima in svolgimento a Baku, in Azerbaigian, affronterà il tema della "capacity building, la capacità di generare fattori progressivi per combattere i cambiamenti climatici. Per alcuni si chiama "empowerment", per altri "collaborazione" o "creatività" ma tutti racchiudono l'essenza del 6° Capacity-building Hub, che da questa mattina e fino al 21 novembre sarà al centro del dibattito.

Circa 60 organizzazioni ospiteranno 42 sessioni di capacity building durante sei giornate tematiche: PCCB's Focus on Finance for NAPs Day (14 novembre), Bridging Capacities, Climate and Migration Day (16 novembre), Capacities for Climate Innovation Day (18 novembre), Rio Conventions Synergies Day (19 novembre), Private Sector Capacities Day (20 novembre), Capacity-building Tools and Methodologies Marketplace Day (21 novembre).

Ieri c'era stato l'intervento della premier italiana Giorgia Meloni che ha spinto a riflettere sulla necessità di abbandonare fermi convincimenti solo ideologici per aprirsi ad obiettivi fortemente pragmatici. "Non c'è un'unica alternativa ai combustibili fossili”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta a Baku. "Dobbiamo avere una prospettiva globale realistica", ha aggiunto la premier, ribadendo che "abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per favorire il processo di transizione, dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie disponibili". - (PRIMAPRESS)