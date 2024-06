Bufera in Vaticano: Mons.Viganò accusato di scisma. L’attacco velenoso a Papa Bergoglio

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Bufera in Vaticano con Mons.Viganò accusato di scisma. Il Dicastero per la dottrina della fede ha convocato l'ex nunzio pontificio negli Stati Uniti, Monsignor Carlo Maria Viganò, affinché "possa prendere nota delle accuse e delle prove circa il delitto di scisma di cui è accusato". In Passato Mons.Viganò aveva criticato Papa Francesco arrivando a chiederne le dimissioni. Sul suo blog, monsignor Viganò commenta: "Considero le accuse contro di me un onore" e "nessun cattolico degno di questo nome può essere in comunione con questa chiesa Bergogliana". - (PRIMAPRESS)