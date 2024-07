Apertura Olimpiadi Parigi 2024: spettacoli nello spettacolo ma la sfilata perde un pò di sacralità

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Uno spettacolo negli spettacoli, quello che ha aperto questa sera i Giochi olimpici di Parigi. Dalle “plume” di Lady Gaga al ritorno di Celine Dion e al Can Can alle citazioni di musica dal repertorio dell’Opera ma soprattutto la sfilata in battello lungo la Senna delle federazioni con gli atleti a sventolare le bandiere del loro paese sotto una pioggerella arrivata a metà evento che via via è andata aumentando. Nello storytelling che non ha escluso nessuna delle iconografie della Francia: dalla moda all’arte, la passerella sulla rive droite ha forse perso un pò della sacralità delle storiche sfilate con ben in mostra gli atleti designati a portabandiera. Ad aprire la flotta di bateaux è stata la Grecia, primo paese ad ospitare un olimpiade e poi la squadra del Team Rifugiati. In Tv la sovrimpressione sullo schermo di grandi figure storiche e poi ancora la Marsigliese. - (PRIMAPRESS)