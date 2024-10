Ankara: è di 4 vittime e 14 feriti il bilancio dell’attacco alla sede della Difesa di Tusas

(PRIMAPRESS) - ANKARA (TURCHIA) - Il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto all'Industria della difesa di Ankara sarebbe di 4 morti e 14 feriti. L'attacco armato dei tre terroristi (due uomini e una donna) ha agito davanti alla sede delle industria della difesa turca Tusas, a circa quaranta chilometri da Ankara. Al momento non c'è nessuna organizzazione che ha rivendicato l'attacco. L'ipotesi ipotizzano che l'attentato intenda colpire i partecipanti alla Fiera delle industrie della difesa e aerospaziali. Secondo notizie ancora frammentarie, due terroristi sarebbero stati uccisi. Non si sa se il terzo ha ostaggi con sé per aprirsi una via di fuga. Sul luogo dell'attentato risultano presenti anche 11 italiani ma il ministro degli Esteri Tajani ha assicurato che sono tutti al sicuro. - (PRIMAPRESS)