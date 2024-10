Allerta Meteo: Liguria e Lombardia in zona rossa. Arancione dal Lazio all’Emilia Romagna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora maltempo sulla Penisola. Diramata l'allerta rossa in Liguria e Lombardia,con scuole chiuse in diversi comuni,anche in Toscana.Valutata l'allerta arancione sul Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. L'allerta è gialla in altre 13 regioni. Previsti fenomeni accompagnati da rovesci anche di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca, con possibili mareggiate sulle coste esposte. - (PRIMAPRESS)