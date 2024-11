Rapporto Caritas: 5,7 milioni di italiani vivono in povertà assoluta. Nel Sud e isole i disagi maggiori

(PRIMAPRESS) - ROMA - La povertà assoluta in Italia interessa quasi 5,7 milioni di persone, quasi un decimo della popolazione. E' quanto emerge dal rapporto annuale Caritas. "Lavoro povero e intermittente dilaga, i giovani e le famiglie con figli sono le fasce più vulnerabili. Il disagio abitativo rappresenta un'emergenza". Incidenza tra i minori ai massimi storici: il 13,8%, "svantaggio endemico". Crescono anche le famiglie in difficoltà: +1,2%,(al 12%)e soprattutto nel Sud e Isole e al Nord: qui in 9 anni sono quasi raddoppiate e sfiorano il milione - (PRIMAPRESS)