Spazio, il lancio Ariane 6 dalla Guyana francese. Un lavoro di 13 paesi guidato dall’Esa

(PRIMAPRESS) - GuYANA - Qualche incertezza in fase di partenza ma alla fine la missione per il lanciatore europeo Ariane 6 è compiuta. Il motore Vinci ha portato lo stadio superiore nell’orbita corretta per rilasciare i nanosatelliti e gli esperimenti. Quindi si è riacceso per un’ultima volta, come previsto, per modificare la sua orbita e cominciare a scendere verso l’atmosfera terrestre. Qui ha rilasciato le due capsule di rientro sperimentali e poi ha proseguito il suo viaggio per bruciare nell’impatto dell’atmosfera. Le due capsule, come eventuali frammenti dello stadio superiore di Ariane 6, sono stati immessi su una traiettoria di rientro controllato su una zona sicura del Pacifico. Il razzo dell'Agenzia Spaziale Europea è stato messo a punto da una squadra di 13 Paesi, compresa l'Italia, guidata dall'Esa con ArianeGroup, Arianespace e l'agenzia spaziale francese Cnes. Macron, Ariane 6 motivo di orgoglio francese ed europeo. “Questa è la nostra storia spaziale. Questa è la nostra autonomia strategica. È motivo di orgoglio francese ed europeo. Il primo lancio di Ariane 6 è un successo! Complimenti enormi alle squadre che rendono possibile ciò che sembra impossibile. Missione compiuta”. Così su X il presidente francese Emmanuel Macron dopo il lancio della Guyana francese del razzo Ariane 6. Il presidente francese è intervenuto perchè il prossimo lancio riguarderà un operazione tutta transalpina. - (PRIMAPRESS)