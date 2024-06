Ue, infrazione sul deficit per Italia e altri 6 paesi. Giorgetti (MEF): “Non potevamo stare sotto il 3%”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue ha avviato la procedura di infrazione sul deficit per Italia e Francia, Belgio, Ungheria, Polonia, Malta e Slovacchia. Pur essendo passati dallo status di "squilibrio eccessivo" a quello di "squilibrio", in Italia "permangono vulnerabilità per l' alto debito pubblico e debole crescita" "Non è una notizia, la procedura era ampiamente prevista.Col boom di deficit indotto da misure eccezionali non potevamo stare sotto il 3%", considera il ministro dell'Economia Giorgetti. Poi: taglio del cuneo è must, lo confermeremo". - (PRIMAPRESS)