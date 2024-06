Social: sanzione dell’Antitrust a Meta per 3,5 mln di euro per informazioni poco chiare su Instagram

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Antitrust ha comminato una sanzione di 3,5 milioni a Meta per pratiche commerciali scorrette. Lo fa sapere l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato spiegando che "durante la registrazione a Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare su raccolta e uso dei propri dati per fini commerciali". Inoltre, prosegue, "in caso di sospensione degli account Fb e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni". "In disaccordo con la decisione", Meta che controlla la rete dei social Facebook ed Instagram sta valutando azioni da intraprendere. - (PRIMAPRESS)